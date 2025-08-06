«Наполи» по-прежнему рассматривает Мусу. Клуб был близок к покупке хавбека «Милана» за 25 млн евро в июне
«Наполи» по-прежнему интересуется хавбеком «Милана» Юнусом Мусой.
Клуб из Неаполя не прекращал контактов с «россонери» о трансфере 22-летнего американца с июня, когда был близок к покупке Мусы за 25 млн евро.
В 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Милан» на счету полузащитника 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
