3

«Милан» рассматривает подписание Довбика. Переговоров с «Ромой» пока не было (GdS)

«Милан» рассматривает возможность подписания Артема Довбика.

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард «Ромы» входит в список возможных кандидатов для усиления атаки «россонери» – в клубе ценят игровые характеристики украинца и могут позволить себе сделать конкурентоспособное предложение. Римляне также открыты к продаже Довбика, однако на данный момент переговоры по поводу возможного трансфера не ведутся.

Отмечается, что «Роме» интересны некоторые игроки «Милана», в частности, Юнус Муса и Давиде Бартезаги.

А что теперь делать со Станковичем?25393 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
logoАртем Довбик
logoсерия А Италия
logoРома
logoМилан
logoДавиде Бартезаги
возможные трансферы
logoЮнус Муса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»
931 минуту назад
Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»
4037 минут назад
Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года
7142 минуты назад
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема, «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» в среду
4343 минуты назад
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
48 минут назадСпецпроект
Феликс с передачи Роналду впервые забил за «Аль-Наср» – «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Второй гол Жоау отменили из-за фола Криштиану в атаке
1355 минут назад
Смородская об иске Диарра к ФИФА на 65 млн евро: «Выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет – точно не «Локомотив». Мы выиграли суд и доказали, что он нарушил условия контракта»
18сегодня, 13:36
Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»
4сегодня, 13:23
«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)
8сегодня, 13:11
Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»
40сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Марсель» хочет расстаться с Рабьо. Хавбек остранен от команды после стычки с партнером
16 минут назад
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1413 минут назад
«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры об аренде Альвареса у «Вест Хэма» с правом выкупа. Хавбек интересен «Порту» и «Боруссии» Дортмунд (The Guardian)
113 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Магомедов о пропущенном голе от «Пари НН»: «Хотел бы извиниться перед всем Дагестаном. Мы проиграли из‑за меня»
321 минуту назад
Кафанов о Максименко: «Всю игру с «Зенитом» выручал, парировал пенальти, но пишут только про гол Соболева – такова вратарская доля. Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего, мягко говоря»
847 минут назад
«Истанбул» заплатил ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Игрок будет заявлен на ближайший матч («Чемпионат»)
249 минут назад
Моуринью об игроке, который помог ему вырасти как тренеру: «Месси. Он заставлял меня очень много думать»
7сегодня, 13:40
Хавбек «Краснодара» Са: «Русский язык очень тяжелый. Было бы неплохо его выучить, но не знаю, смогу ли»
сегодня, 13:02
Мане ударил ногой в живот вратарю «Аль-Иттихада» и получил красную в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
7сегодня, 12:56Фото
«Наполи» рассматривает трансфер 38-летнего Варди на фоне травмы Лукаку
5сегодня, 12:52