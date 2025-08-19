«Милан» рассматривает подписание Довбика. Переговоров с «Ромой» пока не было (GdS)

«Милан» рассматривает возможность подписания Артема Довбика.

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард «Ромы» входит в список возможных кандидатов для усиления атаки «россонери» – в клубе ценят игровые характеристики украинца и могут позволить себе сделать конкурентоспособное предложение. Римляне также открыты к продаже Довбика , однако на данный момент переговоры по поводу возможного трансфера не ведутся.

Отмечается, что «Роме» интересны некоторые игроки «Милана », в частности, Юнус Муса и Давиде Бартезаги .