«Милан» рассматривает подписание Довбика. Переговоров с «Ромой» пока не было (GdS)
«Милан» рассматривает возможность подписания Артема Довбика.
По информации La Gazzetta dello Sport, форвард «Ромы» входит в список возможных кандидатов для усиления атаки «россонери» – в клубе ценят игровые характеристики украинца и могут позволить себе сделать конкурентоспособное предложение. Римляне также открыты к продаже Довбика, однако на данный момент переговоры по поводу возможного трансфера не ведутся.
Отмечается, что «Роме» интересны некоторые игроки «Милана», в частности, Юнус Муса и Давиде Бартезаги.
Опубликовала: Анна Сунцова
