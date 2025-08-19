Мамедов о Заболотном: «Лучше бы «Спартак» взял Дзюбу, у Артема мастерства больше. Пока Антон не оправдывает свой трансфер»

Рамиз Мамедов недоволен трансфером Антона Заболотного в «Спартак».

«Лучше бы «Спартак» взял Дзюбу, а не Заболотного. У Артема мастерства больше, чем у Антона . Пока Заболотный не оправдывает свой трансфер.

Руководство решило подписать его, но сегодня Заболотный выглядит не лучшим образом. А Дзюба приносит пользу своей команде», – сказал бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов .

Заболотный провел 6 матчей за «Спартак » и пока не отметился голами.