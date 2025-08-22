Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались, жали руки и тогда»

Владимир Быстров ответил на вопрос о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

В 2009 году на сборах «Спартака» в Австрии у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. В результате инцидента Дзюба покинул клуб и ушел в аренду в «Томь».

– Ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?

– Виделись и общались.

– Руки друг другу сейчас пожмете?

– Мы и тогда жали руки.

– Было ли какое-то объяснение по той ситуации?

– Я ее не комментирую, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

