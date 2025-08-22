  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались, жали руки и тогда»
32

Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались, жали руки и тогда»

Владимир Быстров ответил на вопрос о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

В 2009 году на сборах «Спартака» в Австрии у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. В результате инцидента Дзюба покинул клуб и ушел в аренду в «Томь».

– Ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?

– Виделись и общались.

– Руки друг другу сейчас пожмете?

– Мы и тогда жали руки.

– Было ли какое-то объяснение по той ситуации?

– Я ее не комментирую, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Быстров о ситуации с Дзюбой в 2009-м: «Каждый может ошибаться. Смысл ворошить то, что было в молодости?»

Дзюба о деньгах Быстрова: «Это чтобы выбить меня из «Спартака», грязно. Они камеры проверили. Как бы я туда попал, как Бэтмен?»

«История с деньгами Быстрова – подстава. Дзюба якобы украл 23 тысячи рублей, в кошельке лежало еще 20 000 евро. Почему Артем взял только рубли?» Экс-игрок «Спартака» Иванов о скандале

Увольнять ли Семака?27561 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoВладимир Быстров
деньги
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
25 минут назад
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17934 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13535 минут назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
339 минут назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1752 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1253 минуты назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
89сегодня, 20:29
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
70сегодня, 20:28
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
17сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
16 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
632 минуты назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
658 минут назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
6сегодня, 19:30Live
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04