Лапочкин о пенальти «Краснодара»: «Контакт Сперцяна с Песьяковым совсем не акцентированный. Раз нет грубости, а уже произошло оконченное действие, то про пенальти говорить не можем»

Экс-судья Сергей Лапочкин не согласен с пенальти «Краснодара» против «Крыльев».

«Крыльев Советов » проиграли «быкам» (0:6) в 6-м туре Мир РПЛ .

На 13-й минуте главный арбитр встречи Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый за фол Сергея Песьякова .

Арбитр сначала не зафиксировал нарушение со стороны Песьякова на Эдуарде Сперцяне, когда вратарь кулаком задел по голове Сперцяна при верховой борьбе. Полузащитник «Краснодара » упал, схватившись за голову, видеоассистент изучил момент и пригласил Егорова к монитору. После этого судья изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

«Несколько лет назад появился термин «оконченное действие». Если игрок бьет по воротам и дальше происходит контакт, то важно, чтобы было безрассудство или грубость.

Сперцян бьет по воротам, а дальше происходит или не происходит контакт с Песьяковым. Предположим, что контакт есть, но он совсем не акцентированный. Судья идет к монитору, назначает пенальти и не показывает желтую карточку. Значит, для него никакой грубости нет.

Раз нет грубости, а уже произошло оконченное действие, то про пенальти говорить не можем», – сказал бывший арбитр ФИФА.