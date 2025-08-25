  • Спортс
  • Лапочкин о пенальти «Краснодара»: «Контакт Сперцяна с Песьяковым совсем не акцентированный. Раз нет грубости, а уже произошло оконченное действие, то про пенальти говорить не можем»
16

Лапочкин о пенальти «Краснодара»: «Контакт Сперцяна с Песьяковым совсем не акцентированный. Раз нет грубости, а уже произошло оконченное действие, то про пенальти говорить не можем»

Экс-судья Сергей Лапочкин не согласен с пенальти «Краснодара» против «Крыльев».

«Крыльев Советов» проиграли «быкам» (0:6) в 6-м туре Мир РПЛ.

На 13-й минуте главный арбитр встречи Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый за фол Сергея Песьякова.

Арбитр сначала не зафиксировал нарушение со стороны Песьякова на Эдуарде Сперцяне, когда вратарь кулаком задел по голове Сперцяна при верховой борьбе. Полузащитник «Краснодара» упал, схватившись за голову, видеоассистент изучил момент и пригласил Егорова к монитору. После этого судья изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

«Несколько лет назад появился термин «оконченное действие». Если игрок бьет по воротам и дальше происходит контакт, то важно, чтобы было безрассудство или грубость.

Сперцян бьет по воротам, а дальше происходит или не происходит контакт с Песьяковым. Предположим, что контакт есть, но он совсем не акцентированный. Судья идет к монитору, назначает пенальти и не показывает желтую карточку. Значит, для него никакой грубости нет.

Раз нет грубости, а уже произошло оконченное действие, то про пенальти говорить не можем», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Егор Егоров
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
видеоповторы
logoКраснодар
logoСергей Песьяков
logoМатч ТВ
logoСергей Лапочкин
logoЭдуард Сперцян
