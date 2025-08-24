Экс-судья Синяев о пенальти «Краснодара»: «Я не согласен с решением арбитров. Если мяч уходит мимо ворот, а контакт не грубый, это не наказуемо. Егоров не показал желтую – не бьется с трактовкой»
«На 12-й минуте матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» главный арбитр матча Егор Егоров расценил единоборство Сергея Песьякова и Эдуарда Сперцяна как игровое и назначил удар от ворот. Но спустя время ВАР Павел Шадыханов позвал Егорова к монитору и показал момент касания кулака вратаря и головы Сперцяна с разных ракурсов. В результате был назначен пенальти без показа желтой карточки.
Я не согласен с решением бригады арбитров: Песьяков, во-первых, возможно, касается мяча. А во-вторых, и это главное, не играет грубо, а идет в мяч в обычной манере, без безрассудства. Мяч при этом улетает за линию ворот.
Есть такая рекомендация: если мяч очевидно уходит мимо ворот, а контакт не носит грубый характер, то нужно действие игрока атаки считать законченным действием, а контакт не считать наказуемым. На мой взгляд, арбитр ошибочно назначил пенальти, не учтя эти факторы.
А если он назначает тут пенальти, то обязан показать желтую карточку за грубую игру, чего он не сделал. Получается, сам оценил фол как негрубый, но назначил пенальти. Не бьется решение с трактовкой подобных эпизодов», – сказал бывший арбитр Анатолий Синяев.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.