Песьяков о пенальти «Краснодара»: «Его не было, думаю. Я сыграл в мяч, только потом попал в соперника»

Сергей Песьяков не согласен с пенальти в матче с «Краснодаром».

«Крыльев Советов» проиграли «быкам » (0:6) в 6-м туре Мир РПЛ .

На 13-й минуте главный арбитр встречи Егор Егоров назначил одиннадцатиметровый за фол голкипера самарцев.

Арбитр сначала не зафиксировал нарушение со стороны Песьякова на Эдуарде Сперцяне, когда вратарь кулаком задел по голове Сперцяна при верховой борьбе. Полузащитник «Краснодара» упал, схватившись за голову, видеоассистент изучил момент и пригласил Егорова к монитору. После этого судья изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

«Думаю, пенальти не было.

Я сыграл в мяч, только потом попал в соперника», – сказал голкипер «Крыльев Советов ».