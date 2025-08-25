«Реал» выиграл оба матча в Ла Лиге с общим счетом 4:0. Прошлый чемпионат начинали с победы и ничьей
«Реал» начал нынешний сезон лучше, чем предыдущий.
Команда Хаби Алонсо сегодня разгромила «Овьедо» во 2-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. В 1-м туре была победа над «Осасуной» – 1:0.
В прошлом чемпионате мадридцы под руководством Карло Анчелотти сперва сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1), а затем обыграли «Вальядолид» (3:0). В 2023-м «Реал» стартовал с двух побед и завершил турнир на первом месте.
Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости