«Реал» выиграл оба матча в Ла Лиге с общим счетом 4:0. Прошлый чемпионат начинали с победы и ничьей

«Реал» начал нынешний сезон лучше, чем предыдущий.

Команда Хаби Алонсо сегодня разгромила «Овьедо » во 2-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. В 1-м туре была победа над «Осасуной» – 1:0.

В прошлом чемпионате мадридцы под руководством Карло Анчелотти сперва сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1), а затем обыграли «Вальядолид» (3:0). В 2023-м «Реал » стартовал с двух побед и завершил турнир на первом месте.