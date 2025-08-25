«Реал» выиграл 4 из 6 матчей при Алонсо. Единственное поражение – 0:4 от «ПСЖ»
«Реал» проиграл лишь один из шести матчей под руководством Хаби Алонсо.
Сегодня мадридцы разгромили «Овьедо» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.
Экс-хавбек сборной Испании возглавил «Реал» перед клубным чемпионатом мира. На турнире в США команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение – от «ПСЖ». В Ла Лиге клуб к текущему моменту выиграл оба матча.
30 августа «Реал» встретится с «Мальоркой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
