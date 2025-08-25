Мбаппе ладонью закрыл рот Винисиусу, возмущавшемуся после ассиста в матче с «Овьедо». Вингер получил желтую за симуляцию незадолго до голевого действия
Килиану Мбаппе пришлось успокаивать Винисиуса Жуниора после своего гола.
На 83-й минуте игры с «Овьедо» вингер, получивший желтую карточку за симуляцию незадолго до этого, выкатил мяч под удар Килиану Мбаппе, и француз в касание поразил ворота соперника – 2:0.
После этого Винисиус начал что-то недовольно выкрикивать, вскидывая руку, и подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл ему рот.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
