Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию в турнире

Винисиус Жуниор забил в Ла Лиге впервые с начала апреля.

Вингер «Реала » отличился в добавленное ко второму тайму время матча с «Овьедо » (3:0) во 2-м туре чемпионата Испании . Также бразилец отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

Ранее Винисиус не забивал в Ла Лиге 7 матчей подряд – последний гол вингера в турнире был забит в матче с «Валенсией» (1:2) 5 апреля.

