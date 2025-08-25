Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию в турнире
Винисиус Жуниор забил в Ла Лиге впервые с начала апреля.
Вингер «Реала» отличился в добавленное ко второму тайму время матча с «Овьедо» (3:0) во 2-м туре чемпионата Испании. Также бразилец отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.
Ранее Винисиус не забивал в Ла Лиге 7 матчей подряд – последний гол вингера в турнире был забит в матче с «Валенсией» (1:2) 5 апреля.
Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?41737 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости