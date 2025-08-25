14

Винисиус получил желтую за симуляцию после выхода на замену в игре с «Овьедо»

Винисиус Жуниор получил желтую карточку в матче за «Реал».

Вингер вышел на замену на 63-й минуте матча с «Овьедо» во 2-м туре Ла Лиги.

На 80-й минуте он получил мяч на левом краю штрафной площади соперника и начал смещаться ближе к центру. Пробегая мимо Леандера Дендонкера, бразилец упал так, словно столкнулся с соперником.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа немедленно показал Винисиусу желтую карточку.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
