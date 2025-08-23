Алонсо о шумихе вокруг Винисиуса: «Он в порядке. Все настроены позитивно и хотят, чтобы сезон стал удачным»
Хаби Алонсо высказался о Винисиусе.
– Беспокоит ли вас шум вокруг Винисиуса?
– Я вижу, что он в порядке. Сезон только начался. Мы только начинаем.
Все очень хотят, чтобы этот сезон получился удачным, и все настроены позитивно. Это очень важно, – сказал тренер «Реала».
