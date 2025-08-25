Мбаппе забил 33 гола в 37 матчах за «Реал» в 2025 году

Килиан Мбаппе забил 32-й и 33-й голы за «Реал» в 2025 году.

Нападающий сделал дубль в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).

Французский форвард забил в 33-й раз за 37 матчей в составе мадридцев в текущем году. С учетом игр сборных у него 35 голов в 41 матче.

Подробно со статистикой 26-летнего Мбаппе можно ознакомиться здесь .