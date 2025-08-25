Мбаппе забил 33 гола в 37 матчах за «Реал» в 2025 году
Килиан Мбаппе забил 32-й и 33-й голы за «Реал» в 2025 году.
Нападающий сделал дубль в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).
Французский форвард забил в 33-й раз за 37 матчей в составе мадридцев в текущем году. С учетом игр сборных у него 35 голов в 41 матче.
Подробно со статистикой 26-летнего Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
