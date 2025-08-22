Хау об Исаке: «В этой ситуации проигрывают все, из нее не выйти победителем. Если он захочет вернуться, игроки примут его. Я хочу снова видеть его в футболке «Ньюкасла»

Эдди Хау высказался о ситуации с Александером Исаком.

Ранее «Ньюкасл » не продал форварда «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Исак отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой.

«В таких ситуациях предпочитаю, чтобы все происходило не публично. Все лучше решать за закрытыми дверями, но в данном случае это было необходимо, клуб высказался, и в тот момент это было оправдано».

О том, может ли Исак вернуться в состав

«Конечно [я хочу этого], у него действующий контракт, он наш игрок. Мое желание – чтобы он уже в понедельник играл с нами, я на 100% хочу видеть его снова в футболке «Ньюкасла».

О том, как остальная команда относится к ситуации с Исаком

«Не сомневаюсь, что игроки чувствуют то же, что и я. Алекс – фантастический футболист, он хороший человек, с отличным характером и замечательный парень. Если бы Алекс захотел вернуться и играть за нас, игроки приняли бы его.

В этой ситуации проигрывают все. Не думаю, что мы можем выйти из нее победителями при любых обстоятельствах», – сказал главный тренер «Ньюкасла».