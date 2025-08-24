Сперцян стал рекордсменом «Краснодара» по результативным действиям в РПЛ – 44 гола и 28 голевых

Эдуард Сперцян стал рекордсменом «Краснодара».

Речь идет про результативные действия в Мир РПЛ . У Сперцяна 44 гола и 28 голевых передач в 121 матче в чемпионате России.

В сумме у Сперцяна 72 балла по системе «гол+пас», 71 – у Жоаозиньо, 69 – у Смолова , 67 – у Джона Кордобы и 61 – у Ари.