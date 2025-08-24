Мусаев о будущем Сперцяна: «Все решения принимаются только совместно. У нас очень хорошие, уважительные отношения»

Мурад Мусаев ответил на вопрос о будущем Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

Ранее на полузащитника претендовал «Саутгемптон». Также вчера сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико».

– Вокруг Сперцяна много слухов. Это его как‑то отвлекает?

– Постоянно общаемся с ним. Как видите, он отлично начал сезон. Он здесь, с командой.

А о будущем Сперцяна все решения принимаются только совместно. У нас очень хорошие, уважительные отношения, – сказал главный тренер «Краснодара » перед матчем с «Крыльями Советов».