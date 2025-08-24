  • Спортс
  • «Локомотив» договаривался с Бариновым, что отпустит капитана в иностранный клуб за 2 млн евро. АЕК готов столько заплатить (Иван Карпов)
22

«Локомотив» договаривался с Бариновым, что отпустит капитана в иностранный клуб за 2 млн евро. АЕК готов столько заплатить (Иван Карпов)

Представитель Дмитрия Баринова подтвердил интерес АЕК к капитану «Локомотива».

«Могу подтвердить наличие интереса от АЕК. Однако контракт Дима не согласовывал и ни с кем из греков не общался. Если клуб согласится отпустить Баринова, тогда начнем переговоры с АЕК о личных условиях», – сказал Павел Банатин.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что клуб, в котором работает Марко Николич, готов заплатить за 28-летнего игрока до двух миллионов евро. Отмечается, что железнодорожники ранее договаривались с хавбеком о том, что отпустят его в иностранный клуб за такую сумму (для российских команд планка – 3 млн евро).

Подчеркивается, что в случае согласия «Локомотива» на расставание с Бариновым полузащитник совершит «самовыкуп», поскольку прямой трансфер затруднен из-за санкций.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
