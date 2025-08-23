За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
АЕК заинтересован в покупке Дмитрия Баринова.
Команда, которую тренирует Марко Николич, сделала «Локомотиву» предложение на сумму 2 млн евро. Железнодорожники ответили категорическим отказом.
Сам футболист был не против перехода – он мог бы получать в Греции 1,5 млн евро плюс бонусы.
В этом сезоне капитан «Локомотива» провел 6 матчей в Мир РПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
