За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)

АЕК заинтересован в покупке Дмитрия Баринова.

Команда, которую тренирует Марко Николич, сделала «Локомотиву» предложение на сумму 2 млн евро. Железнодорожники ответили категорическим отказом.

Сам футболист был не против перехода – он мог бы получать в Греции 1,5 млн евро плюс бонусы.

В этом сезоне капитан «Локомотива » провел 6 матчей в Мир РПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .