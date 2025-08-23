Баринов согласовал контракт с АЕК и пообщался с Николичем. «Локомотив» хочет 4 млн евро за капитана («Чемпионат»)
Дмитрий Баринов договорился с АЕК.
Ранее стало известно, что греческий клуб предложил «Локомотиву» 2 млн евро и был готов платить хавбеку 1,5 млн евро в год плюс премии, но железнодорожники отказались продавать капитана.
«Чемпионат» утверждает, что Баринов согласовал контракт с командой, которую тренирует Марко Николич, и уже обсудил ситуацию с сербским специалистом.
Отмечается, что «Локомотив» хочет получить за полузащитника 4 млн евро, а ему в устном порядке предложили 1,5 млн.
