Баринов согласовал контракт с АЕК и пообщался с Николичем. «Локомотив» хочет 4 млн евро за капитана («Чемпионат»)

Дмитрий Баринов договорился с АЕК.

Ранее стало известно , что греческий клуб предложил «Локомотиву » 2 млн евро и был готов платить хавбеку 1,5 млн евро в год плюс премии, но железнодорожники отказались продавать капитана.

«Чемпионат» утверждает, что Баринов согласовал контракт с командой, которую тренирует Марко Николич , и уже обсудил ситуацию с сербским специалистом.

Отмечается, что «Локомотив» хочет получить за полузащитника 4 млн евро, а ему в устном порядке предложили 1,5 млн.