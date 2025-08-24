«Чемпионом станет «Зенит», если дадут Семаку работать. Вторым – ЦСКА». Попов об РПЛ
Алексей Попов считает, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ.
После 6 матчей петербургский клуб занимает в таблице 5-е место.
— Кто станет чемпионом? А кто финиширует вторым и третьим?
— Чемпионом станет «Зенит». Если дадут Семаку работать. Вторым станет ЦСКА. Третьим… остальные все могут!
— Даже «Пари НН»?
— Нет. Но если они не уволят тренера, то у них будет все хорошо.
— Команда-разочарование?
— «Сочи».
— Кто лучший тренер?
— На данный момент – Галактионов.
— Кто три лучших футболиста на старте сезона?
— Сперцян, Батраков. А третий – команда ЦСКА, — сказал бывший футболист «Рубина» и «Амкара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
