«Чемпионом станет «Зенит», если дадут Семаку работать. Вторым – ЦСКА». Попов об РПЛ

Алексей Попов считает, что «Зенит» станет чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

После 6 матчей петербургский клуб занимает в таблице 5-е место.

— Кто станет чемпионом? А кто финиширует вторым и третьим?

— Чемпионом станет «Зенит ». Если дадут Семаку работать. Вторым станет ЦСКА. Третьим… остальные все могут!

— Даже «Пари НН»?

— Нет. Но если они не уволят тренера, то у них будет все хорошо.

— Команда-разочарование?

— «Сочи ».

— Кто лучший тренер?

— На данный момент – Галактионов.

— Кто три лучших футболиста на старте сезона?

— Сперцян , Батраков. А третий – команда ЦСКА, — сказал бывший футболист «Рубина» и «Амкара».

