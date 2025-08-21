  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шафеев обслужит матч «Рубин» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ, Кукуян назначен на игру «Зенита» и махачкалинского «Динамо», Казарцев – на ЦСКА – «Акрон»
33

Шафеев обслужит матч «Рубин» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ, Кукуян назначен на игру «Зенита» и махачкалинского «Динамо», Казарцев – на ЦСКА – «Акрон»

РФС назначил судей на матчи 6-го тура Мир РПЛ.

22 августа (пятница)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владислав Целовальников.

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва – «Пари НН»: судья – Владимир Москалев.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Василий Казарцев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Балтика»: судья – Антон Фролов.

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Николай Иванов.

Увольнять ли Семака?18029 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
Сергей Чебан
logoКрылья Советов
logoсудьи
logoАкрон
logoЗенит
logoБалтика
logoЛокомотив
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoРубин
Антон Фролов судья
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoПари НН
logoКраснодар
Егор Егоров
logoОренбург
logoВладимир Москалев
logoВладислав Целовальников
Рафаэль Шафеев
logoПавел Кукуян
logoДинамо Москва
logoСочи
logoВасилий Казарцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» купил Баде у «Севильи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
3 минуты назадФото
Семак об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Это на усмотрение тех, кто анализирует ошибки. Уже пройденный этап»
49 минут назад
«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили 14 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом
411 минут назадФото
Сперцян сам решил не переходить в «Саутгемптон» – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Конфликта между игроком и клубом нет («Чемпионат»)
2319 минут назад
Сайт «Фонд имени Жоты», созданный через 3 дня после гибели игрока, собрал больше 60 тысяч долларов пожертвований. В «Ливерпуле» заявили, что он не связан с клубом и семьей Диогу
630 минут назад
Депутат Свищев о женщинах-судьях: «Они могут и должны работать в мужском футболе, вопрос о запрете никто ставить не будет. Они даже украшают футбол»
1544 минуты назад
«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов
554 минуты назад
«Ман Сити» отдал Эчеверри «Байеру» в аренду на сезон
4сегодня, 13:16Фото
Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
56сегодня, 13:11
Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»
25сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дочь тренера «Мортона» родилась на 14 недель раньше срока и умерла через 20 дней: «Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно. Ты была настоящим маленьким бойцом»
29 минут назад
Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»
сегодня, 12:55
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
сегодня, 12:54
«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
4сегодня, 12:47
Энрике о Шевалье вместо Доннаруммы: «Принимать такие решения всегда непросто. Я понимаю критику, но «ПСЖ» знает, куда хочет двигаться – это самое главное»
4сегодня, 12:37
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
2сегодня, 12:09
Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»
26сегодня, 12:05
«Ротор» принимает «Торпедо». Волгоградцы, приходите на домашний матч против черно-белых!
сегодня, 12:00Реклама
«Ювентус» будет сотрудничать с Giorgio Armani. Игрокам пошьют костюмы для поездок на матчи и участия в мероприятиях
6сегодня, 11:55
Симонян о последних сезонах «Спартака»: «Один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота. Мы выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!»
14сегодня, 11:37