  Матч «Локомотив» – «Ростов» прокомментируют Генич и Аксенов, игру ЦСКА и «Акрона» – Шнякин и Журавель
Матч «Локомотив» – «Ростов» прокомментируют Генич и Аксенов, игру ЦСКА и «Акрона» – Шнякин и Журавель

Названы комментаторы «Матч ТВ» на игры 6-го тура Мир РПЛ.

22 августа

«Оренбург» – «Ахмат». Роман Трушечкин («Матч Премьер», начало трансляции – 17:55 по московскому времени)

23 августа

«Рубин» – «Спартак». Роман Титов («Матч Премьер», 13:55)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч Премьер», 16:10)

«Локомотив» – «Ростов». Генич и Александр Аксенов («Матч Премьер», 18:25)

«Динамо» Москва – «Пари НН». Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 20:40)

24 августа

«Крылья Советов» – «Краснодар». Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:55);

ЦСКА – «Акрон». Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч ТВ», «Матч Премьер», 17:00)

«Сочи» – «Балтика». Артем Шмельков («Матч Премьер», 19:55)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
