Матч «Локомотив» – «Ростов» прокомментируют Генич и Аксенов, игру ЦСКА и «Акрона» – Шнякин и Журавель
Названы комментаторы «Матч ТВ» на игры 6-го тура Мир РПЛ.
22 августа
«Оренбург» – «Ахмат». Роман Трушечкин («Матч Премьер», начало трансляции – 17:55 по московскому времени)
23 августа
«Рубин» – «Спартак». Роман Титов («Матч Премьер», 13:55)
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч Премьер», 16:10)
«Локомотив» – «Ростов». Генич и Александр Аксенов («Матч Премьер», 18:25)
«Динамо» Москва – «Пари НН». Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 20:40)
24 августа
«Крылья Советов» – «Краснодар». Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:55);
ЦСКА – «Акрон». Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч ТВ», «Матч Премьер», 17:00)
«Сочи» – «Балтика». Артем Шмельков («Матч Премьер», 19:55)
Увольнять ли Семака?19602 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости