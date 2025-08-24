Педри о руке Бальде: «У Тчуамени была очевидная игра рукой в прошлом сезоне, а сегодня – нет, но судьи ставят пенальти. Я этого не понимаю»
«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Леванте» во втором туре Ла Лиги (3:2).
В добавленное к первому тайму время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алексу Бальде. Главный судья встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал, сделав счет 2:0.
Напомним, что «Барселона» дома обыграла «Реал» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги-2024/25. В конце матча мяч попал в руку Тчуамени в штрафной «Мадрида» после добивания Феррана Торреса. Судивший и тот матч Эрнандес Эрнандес не дал «Барсе» пенальти после ВАР.
– Для вас это очевидный пенальти?
– Если честно, нет. Недавно у нас на базе было общение по поводу игры рукой.
Например, игра рукой Тчуамени в прошлом сезоне была очевидной для меня. А сегодня – нет, но судьи ставят [пенальти]. Вот так.
Что бы они ни говорили, так и будет. По правде говоря, я этого не понимаю – вы должны хорошо объяснить это всем, – сказал полузащитник «Барселоны» Педри в эфире Movistar+.