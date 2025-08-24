«Барселона» стартовала с двух побед в чемпионате второй раз подряд
«Барселона» выиграла оба матча в чемпионате Испании-2025/26.
Команда Ханси Флика одолела «Леванте» на выезде во 2-м туре Ла Лиги – 3:2. В стартовом матче сезона она разгромила «Мальорку» (3:0).
Прошлый сезон «блауграна» тоже начала с двух побед и в конечном счете завоевала титул.
31 августа «Барселона» выступит в гостях у «Райо Вальекано».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
