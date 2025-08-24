  • Спортс
  • Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Бальде не пытался увеличить площадь тела. Спорная рука, не намеренная, хотя свистнуть можно»
Павел Фернандес усомнился в том, что пенальти в ворота «Барсы» назначен верно.

Каталонцы играют на выезде с «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги (2:2, второй тайм). 

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.

«У игрока «Барселоны» рука в форме L, он ее поднимает, но не пытается увеличить площадь тела.

На мой взгляд, очень спорная рука, не намеренная, хотя свистнуть можно», – сказал экс-судья Павел Фернандес. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
Алехандро Эрнандес Эрнандес
Павел Фернандес
