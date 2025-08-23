Экс-судья Итурральде о пенальти в ворота «Барсы» в игре с «Леванте»: «У Бальде рука в форме буквы L, в неестественном положении. Это 11-метровый»
Экс-судья Итурральде считает, что пенальти в ворота «Барсы» назначен верно.
Каталонцы играют на выезде с «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги (0:2, второй тайм).
В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.
«Это пенальти, у него рука в форме буквы L, и это неестественно.
Так он перекрывает больше пространства на траектории мяча, летевшего в ворота. Рука не внизу, а в форме L, выше пояса», – заявил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
