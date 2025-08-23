Альба о 3:3 с «Локомотивом»: «По увиденному на поле, одно очко – мало. «Ростов» плохо сыграл в 1-м тайме, пришлось поговорить с командой в перерыве»

Джонатан Альба недоволен ничьей с «Локомотивом» (3:3) в 6-м туре Мир РПЛ.

«Одно очко на выезде – хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко – это мало.

В первом тайме сыграли плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве.

Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо все проанализировать и прибавлять еще», – сказал главный тренер «Ростова ».