171-сантиметровый Батраков забил 4 мяча головой за 6 туров Мир РПЛ – больше всех

Алексей Батраков лидирует в Мир РПЛ по забитым головой мячам.

Полузащитник отличился на 7-й минуте игры с «Ростовом », замкнув навес Зелимхана Бакаева .

Ранее 20-летний хавбек ростом 171 сантиметр забивал головой «Спартаку» (дважды) и «Краснодару».

В общей сложности на счету Батракова 7 голов в текущем чемпионате – больше всех.