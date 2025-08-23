171-сантиметровый Батраков забил 4 мяча головой за 6 туров Мир РПЛ – больше всех
Алексей Батраков лидирует в Мир РПЛ по забитым головой мячам.
Полузащитник отличился на 7-й минуте игры с «Ростовом», замкнув навес Зелимхана Бакаева.
Ранее 20-летний хавбек ростом 171 сантиметр забивал головой «Спартаку» (дважды) и «Краснодару».
В общей сложности на счету Батракова 7 голов в текущем чемпионате – больше всех.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
