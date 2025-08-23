Галактионов про 3:3 с «Ростовом»: «Нацеливали команду в перерыве, что нельзя дать сопернику вернуться в игру, но сразу получили пенальти. «Локо» не имеет права допускать такие вещи»

Михаил Галактионов недоволен ничьей в игре с «Ростовом» (3:3).

– Нацеливали в перерыве команду на то, что нельзя сопернику дать вернуться в игру. Нельзя выходить с нотками, что игра закончилась. Но сразу же получили пенальти, соперник получил уверенность. Не имеем права допускать такие вещи.

Надо продолжать играть в свою игру. Не отказываться от нее. Когда же ты начинаешь давать сопернику все делать, то он пользуется своими шансами.

– Рамирес вышел вместо Руденко в перерыве.

– У Руденко кружилась голова после столкновения. По медицинским показаниям решили его заменить. Рамирес, к сожалению, допустил ошибки. К сожалению, так.

– Что больше всего огорчает?

– Больше огорчает, что после такого первого тайма упускаем преимущество. Надо прибавлять, – сказал главный тренер «Локомотива».