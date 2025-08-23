Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»

Хасанби Биджиев недоволен судейством Павла Кукуяна.

«Динамо» Махачкала было разгромлено «Зенитом» в 6-м туре Мир РПЛ – 0:4.

– Чего не хватило «Динамо»?

– Не хватило попасть под ВАР. Я считаю, что момент, когда смотрели ВАР, стал поворотным в матче. Да, может быть, там была какая-то ошибка, но в таком случае, если вы используете ВАР в одну сторону, смотрите и в другую. На самом деле мне уже надоело это обсуждать.

«Зенит » – классная команда, быстрая. То, что мы планировали, у нас получалось только эпизодами. По настрою и самоотдаче своими ребятами доволен, но были ошибки, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала в эфире «Матч ТВ».