Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
Хасанби Биджиев недоволен судейством Павла Кукуяна.
«Динамо» Махачкала было разгромлено «Зенитом» в 6-м туре Мир РПЛ – 0:4.
– Чего не хватило «Динамо»?
– Не хватило попасть под ВАР. Я считаю, что момент, когда смотрели ВАР, стал поворотным в матче. Да, может быть, там была какая-то ошибка, но в таком случае, если вы используете ВАР в одну сторону, смотрите и в другую. На самом деле мне уже надоело это обсуждать.
«Зенит» – классная команда, быстрая. То, что мы планировали, у нас получалось только эпизодами. По настрою и самоотдаче своими ребятами доволен, но были ошибки, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
