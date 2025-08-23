«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной

«Ростов» реализовал пенальти в ворота «Локомотива» после фола Кристиана Рамиреса.

Защитник вышел на замену сразу после перерыва в матче 6-го тура, а на 52-й минуте придержал за руку полузащитника Роналдо дос Сантоса, пытавшегося нанести удар по мячу. Бразилец упал на газон, Сергей Чебан назначил пенальти и показал Рамиресу желтую карточку.

Видеоассистент рекомендовал главному судье изучить эпизод на предмет удаления игрока «Локомотива ». После просмотра повтора Чебан менять свое мнение не стал.

Мохаммад Мохеби реализовал одиннадцатиметровый и сократил отставание в счете – 1:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»