«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
«Ростов» реализовал пенальти в ворота «Локомотива» после фола Кристиана Рамиреса.
Защитник вышел на замену сразу после перерыва в матче 6-го тура, а на 52-й минуте придержал за руку полузащитника Роналдо дос Сантоса, пытавшегося нанести удар по мячу. Бразилец упал на газон, Сергей Чебан назначил пенальти и показал Рамиресу желтую карточку.
Видеоассистент рекомендовал главному судье изучить эпизод на предмет удаления игрока «Локомотива». После просмотра повтора Чебан менять свое мнение не стал.
Мохаммад Мохеби реализовал одиннадцатиметровый и сократил отставание в счете – 1:2.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Увольнять ли Семака?34542 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости