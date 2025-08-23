В пользу «Зенита» назначили пенальти в игре с махачкалинским «Динамо».

На 28-й минуте судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым – он схватил в штрафной игрока «Зенита » Страхиню Эраковичу за руку.

Пенальти реализовал Андрей Мостовой .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.