Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» – Кагермазов хватал за руку Эраковича
В пользу «Зенита» назначили пенальти в игре с махачкалинским «Динамо».
На 28-й минуте судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым – он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку.
Пенальти реализовал Андрей Мостовой.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
