Семак про 4:0 с «Динамо» Махачкала: «Расстроило количество ошибок, привозов у «Зенита» в 1-м тайме. Давление на ребят не позволяет играть более раскрепощенно и правильно»

Сергей Семак указал на обилие ошибок в игре «Зенита» против «Динамо» Махачкала.

– «Динамо » всегда старается играть высоко и агрессивно. С первых минут у нас были хорошие моменты, нужно было реализовывать. Сегодня выходов один на один было только штуки четыре. Реализация в таком матче играет важную роль.

Расстроило то количество ошибок в первом тайме, таких привозов, которые мы организовали у собственных ворот после невынужденных потерь мяча.

Но, наверное, все‑таки присутствует давление на ребят. Важность игры и важность результата на сегодняшний день играет значимую роль. Это состояние не позволяет играть более раскрепощенно, более правильно в каких‑то ситуациях. Ошибки расстроили, но в целом моментов много, хорошая и трудовая победа.

– Максим Глушенков после забитого гола и передачи не показывал особой радости. Это можно как‑то прокомментировать?

– Счет был 2:0, 3:0, 4:0. Конечно, в таких матчах радости меньше, чем в играх, где ты забиваешь при счете 1:0, 2:2, 3:2. Максим сегодня вышел и сделал свою работу, что от него ждут болельщики и тренерский штаб. Он очень хорош в атакующих действиях, в быстрых атаках, когда есть пространство. Сегодня он в очередной раз это продемонстрировал, – сказал главный тренер «Зенита ».