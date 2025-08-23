5 игр с пенальти в пользу «Зенита» в 6 турах – рекорд РПЛ
«Зенит» стал первой командой, пробившей пенальти в 5 из 6 туров Мир РПЛ.
Сегодня петербуржцы с одиннадцатиметровой отметки открыли счет в игре с «Динамо» Махачкала (4:0).
Еще ни один клуб не начинал сезон с пенальти в 5 из 6 игр. По 5 таких матчей в 7 турах было у «Спартака» в 2000-м, у «Торпедо» в 2001-м, у ЦСКА в 2014-м и у «Краснодара» в 2023-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
