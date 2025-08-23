5 игр с пенальти в пользу «Зенита» в 6 турах – рекорд РПЛ

«Зенит» стал первой командой, пробившей пенальти в 5 из 6 туров Мир РПЛ.

Сегодня петербуржцы с одиннадцатиметровой отметки открыли счет в игре с «Динамо » Махачкала (4:0).

Еще ни один клуб не начинал сезон с пенальти в 5 из 6 игр. По 5 таких матчей в 7 турах было у «Спартака » в 2000-м, у «Торпедо » в 2001-м, у ЦСКА в 2014-м и у «Краснодара » в 2023-м.