«Зенит» забил с пенальти в 4-м домашнем матче подряд – это новый клубный рекорд

«Зенит» в 4-м домашнем матче подряд реализовал пенальти.

В субботу команда Сергея Семака на своем поле разгромила «Динамо» Махачкала (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ .

Победный гол забил Андрей Мостовой , реализовав 11-метровый на 29 минуте.

Петербуржцы забили с точки во всех четырех домашних матчах этого сезона. 4 домашних матча подряд с реализованным пенальти – новый клубный рекорд «Зенита ».

Кроме того, сегодня махачкалинское «Динамо» прервало рекордную для клуба серию из 29 матчей в чемпионатах России, в которых не пропускало с пенальти.