«Зенит» забил с пенальти в 4-м домашнем матче подряд – это новый клубный рекорд
«Зенит» в 4-м домашнем матче подряд реализовал пенальти.
В субботу команда Сергея Семака на своем поле разгромила «Динамо» Махачкала (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Победный гол забил Андрей Мостовой, реализовав 11-метровый на 29 минуте.
Петербуржцы забили с точки во всех четырех домашних матчах этого сезона. 4 домашних матча подряд с реализованным пенальти – новый клубный рекорд «Зенита».
Кроме того, сегодня махачкалинское «Динамо» прервало рекордную для клуба серию из 29 матчей в чемпионатах России, в которых не пропускало с пенальти.
Увольнять ли Семака?34539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости