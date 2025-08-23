Угальде не забивает 7 матчей подряд. У форварда «Спартака» 1 гол в 20 последних играх за «Спартак»
Манфред Угальде ни разу не забил за 7 матчей в сезоне.
Нападающий «Спартака» не сумел отличиться в игре 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0). Он вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.
В 2025 году костариканцу удалось забить за «Спартак» только дважды: в первом матче года (2 марта) и в последнем матче сезона-2024/25 (24 мая).
В 20 последних играх за «Спартак» у него всего один гол.
Увольнять ли Семака?33312 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости