33

Угальде не забивает 7 матчей подряд. У форварда «Спартака» 1 гол в 20 последних играх за «Спартак»

Манфред Угальде ни разу не забил за 7 матчей в сезоне.

Нападающий «Спартака» не сумел отличиться в игре 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0). Он вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

В 2025 году костариканцу удалось забить за «Спартак» только дважды: в первом матче года (2 марта) и в последнем матче сезона-2024/25 (24 мая).

В 20 последних играх за «Спартак» у него всего один гол.

Увольнять ли Семака?33312 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
