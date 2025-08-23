«Ман Сити» после ошибки Траффорда пропустил от «Тоттенхэма»
«Манчестер Сити» пропустил от «Тоттенхэма» после ошибки вратаря.
На 45-й минуте Джеймс Траффорд отдал плохой пас в штрафной на своего игрока.
В результате соперник перехватил пас и забил гол. Отличился новичок «шпор» Пальинья.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тура АПЛ «Ман Сити» – «Тоттенхэм».
