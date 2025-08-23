Гвардиола хочет, чтобы Oasis дали концерт на «Этихаде» в случае чемпионства «Ман Сити»: «Поговорю с Ноэлем Галлахером. Это произойдет, я почти уверен»
Пеп Гвардиола хочет, чтобы Oasis дали концерт стадионе «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» заявил, что попросит музыкантов устроить концерт на «Этихаде», если его команда станет чемпионом Англии в этом сезоне.
«Это произойдет. Я почти уверен. Я поговорю с Ноэлем [Галлахером]», – сказал Гвардиола.
Гвардиола о концерте Oasis: «Это лучшая группа за последние 50 лет, возможно, ну, после The Beatles или кого-то в этом роде. Эмоции захлестывали»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
