  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уокер об уходе из «Ман Сити»: «Я не играл, дела у команды шли неважно. Я чувствовал, что меня использовали как оправдание, потому что я был капитаном»
9

Уокер об уходе из «Ман Сити»: «Я не играл, дела у команды шли неважно. Я чувствовал, что меня использовали как оправдание, потому что я был капитаном»

Кайл Уокер рассказал о причинах ухода из «Манчестер Сити».

В январе английского защитника арендовал «Милан». В июле 35-летний футболист перешел в «Бернли» на постоянной основе. 

«Я не играл. Я испытываю огромное уважение к болельщикам «Манчестер Сити». Они были невероятны, неподражаемы. Мы подарили им фантастические моменты, и они подарили нам несколько фантастических моментов – мы проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2 в последнем туре сезона («Манчестер Сити» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом Англии в 2022 году – Спортс’’), и ни один человек не покинул стадион, потому что они все еще верили. Настоящие фанаты, которые были с нами и в горе, и в радости.

Но я чувствовал себя... не хочу говорить «козлом отпущения», потому что не хочу драматизировать. Но я был капитаном, и дела у команды шли неважно. В том сезоне отсутствовали важные игроки в важные периоды, и я чувствовал, что меня... Я не скажу, что меня винили, но я чувствовал, что меня использовали как оправдание [этих результатов], потому что я был капитаном. 

Я не играл, но хотел играть. Так что, когда со мной связались «Милан» и Златан Ибрагимович, – разве можно было отказаться от этой возможности, сидя на скамейке? 

Считаю ли я, оглядываясь назад, что должен был покинуть «Сити»? Вероятно, нет. Наверное, мне следовало остаться с ребятами и пройти через это непростое испытание вместе c ними. Но иногда ты эгоистично думаешь: «Ладно, я попробую что-то другое», – сказал Уокер.

Увольнять ли Семака?32683 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoКайл Уокер
logoМанчестер Сити
logoБернли
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» – «Ростов». 3:2 – Сильянов забил на 82-й, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
9716 минут назадLive
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
814 минут назад
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
31 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1631 минуту назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
1432 минуты назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
635 минут назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1947 минут назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
13649 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
535сегодня, 16:31Live
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
76сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
2111 минут назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
115 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
224 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1631 минуту назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
134 минуты назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
141 минуту назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
253 минуты назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
18сегодня, 16:30
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
36сегодня, 16:28