Уокер об уходе из «Ман Сити»: «Я не играл, дела у команды шли неважно. Я чувствовал, что меня использовали как оправдание, потому что я был капитаном»

Кайл Уокер рассказал о причинах ухода из «Манчестер Сити».

В январе английского защитника арендовал «Милан». В июле 35-летний футболист перешел в «Бернли » на постоянной основе.

«Я не играл. Я испытываю огромное уважение к болельщикам «Манчестер Сити ». Они были невероятны, неподражаемы. Мы подарили им фантастические моменты, и они подарили нам несколько фантастических моментов – мы проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2 в последнем туре сезона («Манчестер Сити» победил со счетом 3:2 и стал чемпионом Англии в 2022 году – Спортс’’), и ни один человек не покинул стадион, потому что они все еще верили. Настоящие фанаты, которые были с нами и в горе, и в радости.

Но я чувствовал себя... не хочу говорить «козлом отпущения», потому что не хочу драматизировать. Но я был капитаном, и дела у команды шли неважно. В том сезоне отсутствовали важные игроки в важные периоды, и я чувствовал, что меня... Я не скажу, что меня винили, но я чувствовал, что меня использовали как оправдание [этих результатов], потому что я был капитаном.

Я не играл, но хотел играть. Так что, когда со мной связались «Милан » и Златан Ибрагимович , – разве можно было отказаться от этой возможности, сидя на скамейке?

Считаю ли я, оглядываясь назад, что должен был покинуть «Сити»? Вероятно, нет. Наверное, мне следовало остаться с ребятами и пройти через это непростое испытание вместе c ними. Но иногда ты эгоистично думаешь: «Ладно, я попробую что-то другое», – сказал Уокер .