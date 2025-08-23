  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Ахмата» о 2:2 с «Оренбургом»: «Награду лучшему на поле надо было дать судье и ВАР. Эту компанию надо отстранить»
24

Гендиректор «Ахмата» о 2:2 с «Оренбургом»: «Награду лучшему на поле надо было дать судье и ВАР. Эту компанию надо отстранить»

Гендиректор «Ахмата» недоволен судейством в матче РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

С 63-й минуты грозненцы играли вдевятером после удалений Лечи Садулаева и Эгаша Касинтуры. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым.

— Не понравилось, что творил судья. Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить, они не имеют право судить, по крайней мере в ближайших турах.

— Как вы оцениваете судейство вообще в этом сезоне РПЛ?

— Мы говорим про компетенцию, уровень мастерства. Если люди не соответствуют, наверное, такое происходит и с футболистами, и с судьями. Столько народу мне позвонили, коллег. Все в шоке от такой красной карточки [Садулаеву]. Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть. 

Команда — молодцы, соперников тоже с ничьей. А награду лучшему на поле, наверное, надо было отдавать не Исмаэлу, а судье и ВАР, чтобы они его между собой поделили», — сказал Ахмед Айдамиров.

Увольнять ли Семака?30308 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАхмат
logoсудьи
logoЛечи Садулаев
logoВладислав Целовальников
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoЭгаш Касинтура
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слишкович про 2:2 с «Ахматом»: «Нас наказал мяч. Я уверен, что у мяча есть душа. Как ты относишься к мячу и к игре, так оно и вернется»
52вчера, 17:42
Черчесов про 2:2 в меньшинстве с «Оренбургом» : «По глазам видел, что кое-кто сомневается, но голос не повышал, стекла целы, бутылки на месте. Ребята – молодцы, но до 0:2 доводить не надо»
40вчера, 17:32
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
27вчера, 17:12
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Динамо» Махачкала, «Локо» примет «Ростов», «Динамо» Москва сыграет с «Пари НН»
2513 минуты назадLive
Станкович о кризисе у «Спартака»: «Может быть, что‑то такое есть, но во многих матчах нам не везло. Ко‑то из экспертов должен заплатить за бесплатную рекламу на моем имени»
46 минут назад
«Динамо» объявило о переходе Миранчука роликом о третьем брате. Это отсылка к сюжету «Футбольного клуба» об Иване Березуцком
716 минут назадВидео
«Клаудиньо – очередной иуда, которых будет еще немало. Конец у них у всех один, закончит он печально. Он и ростом мелкий, и душой». Дмитрий Васильев о словах футболиста про конфликт
3817 минут назад
Кайл Уокер: «Я бы играл бесплатно, я делаю это не ради денег. Я беру их из-за давления и внешнего шума – за твоей жизнью следят, игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе»
1433 минуты назад
«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука. Контракт – до 2027 года
6658 минут назад
Легендарные комментарии Спортса’’ теперь на футболках! Выбирайте цитату, цвет и размер – мерч уже ждет
сегодня, 10:00
Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
11сегодня, 10:00
«Барса» сообщила, что Левандовски восстановился после травмы и может сыграть с «Леванте»
5сегодня, 09:58
Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)
36сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Спартак» – 0:0. Онлайн-трансляция. Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Даку играют
183 минуты назадLive
«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в игре с «Оренбургом»
15 минут назад
Генич о будущем Семака в «Зените»: «Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может»
926 минут назад
«Наполи» продвинулся в переговорах с Хейлундом. «МЮ» готов отпустить форварда, если он договорится с итальянцами
1459 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах покупает Рейну у «Дортмунда» за 3+4 млн евро
9сегодня, 09:39
Иван Таранов: «Сперцян ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон»
8сегодня, 09:28
«Фенербахче» арендовал Эдсона Альвареса у «Вест Хэма» за 2 млн евро с правом выкупа за 22 млн
4сегодня, 09:15
«Милан» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 08:59
«Леванте» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
10сегодня, 08:50
«Арсенал» отдал вратаря сборной Эстонии Хейна «Вердеру» в аренду
5сегодня, 08:29Фото