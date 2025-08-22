  • Спортс
Черчесов про 2:2 в меньшинстве с «Оренбургом» : «По глазам видел, что кое-кто сомневается, но голос не повышал, стекла целы, бутылки на месте. Ребята – молодцы, но до 0:2 доводить не надо»

Станислав Черчесов доволен реакцией «Ахмата» на ход игры с «Оренбургом» (2:2).

– Не понравилось то, как мы вошли в игру. Мы немного другое планировали, но, видимо, не достучался перед матчем. В перерыве нам удалось кое-что поменять и в тактическом плане, и, самое главное, в психологии. Молодцы, что вдесятером отыграли два гола и вдевятером – отстояли. Другое дело, что до 0:2 доводить не надо.

– Вопрос по судейству…

– Судейство – это не ко мне. У них есть свои начальники, я должен отвечать за свою команду.

– Какие слова сказали команде в перерыве?

– Мои слова там же и останутся. Бутылки не летали, голос не повышал. Бутылки на месте, стекла целы, телевизор на месте. Игроки сами видят, что счет 0:2, и надо не орать, а менять какие-то вещи, чтобы выйти из этой ситуации. Ребята – молодцы, за это похвала, а остальное обговорим по возвращении.

Мы работаем: есть тренировочный процесс, есть психологическая работа. Хорошо, что поверили до конца. Хотя в перерыве по глазам видел, что кое-кто сомневается. Услышали и сделали, – сказал главный тренер «Ахмата».

У «Ахмата» две победы и ничья в РПЛ при Черчесове. Грозненцы вдевятером не проиграли «Оренбургу» после 0:2

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Оренбурга» во «Вконтакте»
