Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»

Игорь Федотов выявил ошибку в работе судьи матча «Оренбург» – «Ахмат» (2:2).

На 63-й минуте главный судья Владислав Целовальников показал красную карточку полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву за то, что тот схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.

«Это ошибка. Здесь надо понимать по-судейски: это вторая красная у одной команды. Она должна быть железной, чтобы деваться было некуда. Здесь такого не было. И нет рекомендаций по таким моментам, как в свое время был у Роши и Ерохина.

Конечно, это желтая. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации. Судья в хорошей позиции, все видит и показывает красную за захват горла.

Я думаю, что мы нескоро увидим этого арбитра. Потому что так нельзя. Надо понимать и чувствовать.

Первая красная была правильная, пускай и через ВАР, а вторая… Если бы Садулаев ударил соперника, вопросов бы не было. Но за такое удалять нельзя. Арбитр должен постоянно думать, что он делает. Это провал Целовальникова», – подчеркнул экс-судья.

«Ахмат» остался вдевятером на 63-й минуте игры с «Оренбургом» – Садулаев схватил Муфи за горло и получил красную. На 5-й минуте за удар шипами в шею сопернику удалили Касинтуру