Владислав Радимов: «Кисляк – мой любимый футболист в РПЛ сейчас. Буду счастлив, если у него будет возможность подарить мне майку»

Владислав Радимов назвал Матвея Кисляка своим любимым футболистом в РПЛ.

20-летний полузащитник ЦСКА забил 1 гол и сделал 3 передачи в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

– ЦСКА показывает лучшую игру сейчас из всех команд РПЛ?

– Да, ЦСКА и «Краснодар », я думаю, это две команды, которые показывают самый хороший футбол.

Ну, самый яркий – это, конечно же, ЦСКА, потому что, здесь немножко субъективное мнение будет, там достаточно молодых пацанов и своих воспитанников.

И те скорости, именно командные, как вся команда на скоростях играет, это выглядит очень классно. И я поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в этом чемпионате России – это Матвей Кисляк . Мне очень нравится этот пацан.

Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой, работать с мячом в правильных направлениях, выбирать правильный вектор, когда затормозить атаку, когда сыграть.

У меня есть коллекция маек – и если Кисляк это прочитает и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов .