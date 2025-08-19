«Галатасарай» готовит предложение по Кисляку. Турецкий клуб привлекает сбалансированная игра хавбека ЦСКА и его поведение на поле
Матвей Кисляк интересен «Галатасараю».
20-летний полузащитник ЦСКА входит в сферу интересов турецкого клуба.
Как сообщает Takvim со ссылкой на Fotomac, «Галатарасай» привлекает сбалансированная игра Матвея Кисляка и его зрелое поведение на поле.
Отмечается, что руководство клуба готовит официальное предложение по футболисту. Ситуация с возможным трансфером прояснится в ближайшее время.
Ранее хавбеком также интересовался «Фенербахче».
В нынешнем сезоне Кисляк провел 5 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
