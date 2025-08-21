Семин о ЦСКА: «Громадный потенциал, большую роль играют Кисляк, Глебов и Лукин. Лучше всех в РПЛ играет Мойзес в обороне. У них большие основания»

Юрий Семин дал комментарий относительно игры ЦСКА в сезоне РПЛ.

Команда тренера Фабио Челестини набрала 11 очков в 5 матчах чемпионата.

«У армейцев есть большие шансы и громадный потенциал. На мой взгляд, очень большую роль в этом играют молодые игроки: Кисляк, Глебов и Лукин.

Громаднейшую роль играет опытнейший Игорь Акинфеев.

Лучше всех в лиге играет Мойзес в линии обороны. Поэтому у них основания очень и очень большие», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.