Семин о ЦСКА: «Громадный потенциал, большую роль играют Кисляк, Глебов и Лукин. Лучше всех в РПЛ играет Мойзес в обороне. У них большие основания»
Юрий Семин дал комментарий относительно игры ЦСКА в сезоне РПЛ.
Команда тренера Фабио Челестини набрала 11 очков в 5 матчах чемпионата.
«У армейцев есть большие шансы и громадный потенциал. На мой взгляд, очень большую роль в этом играют молодые игроки: Кисляк, Глебов и Лукин.
Громаднейшую роль играет опытнейший Игорь Акинфеев.
Лучше всех в лиге играет Мойзес в линии обороны. Поэтому у них основания очень и очень большие», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
