Флик об интересе к Фермину и Касадо: «Я не хочу терять ни одного игрока. Сезон будет сложным, мне понадобятся все»

Ханси Флик хочет, чтобы Фермин Лопес и Марк Касадо остались в «Барселоне».

Оба игрока каталонцев привлекли интерес ряда клубов этим летом.

– Вы говорили с Марком Касадо о его будущем?

– Я говорил с ним, и не думаю, что он хочет покидать клуб. И я хочу, чтобы он остался здесь. Сезон будет сложным, и мне понадобятся все игроки. Он вселяет уверенность и многое нам дает. Я знаю, что ему нелегко.

– Фермин не подлежит продаже?

– Могу повторить то, что уже говорил. Я не хочу терять ни одного игрока. У него все отлично, и я доволен всеми. Я люблю их всех, они мне нужны, – сказал главный тренер «Барселоны».

Флик заблокировал трансфер Фермина из «Барсы». Продажа хавбека выправила бы финансовую ситуацию, но тренер согласился не покупать новых игроков (Diario Sport)

Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
