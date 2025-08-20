«Вест Хэм» сделал предложение по Касадо. «Вулвс» тоже интересуются хавбеком «Барсы»

Марк Касадо может перейти в «Вест Хэм».

Лондонский клуб сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны», сообщает The Guardian. Также «молотобойцы» заинтересованы в подписании Матеуша Фернандеша из «Саутгемптона » и сделали предложение по 21-летнему хавбеку.

Отмечается, что интерес к Касадо также проявляет «Вулверхэмптон ». Ранее сообщалось , что английские клубы могут предложить 30 миллионов евро за испанского игрока.

В прошлом сезоне Ла Лиги Марк провел 23 матча, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .