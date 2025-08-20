  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вест Хэм» сделал предложение по Касадо. «Вулвс» тоже интересуются хавбеком «Барсы»
10

«Вест Хэм» сделал предложение по Касадо. «Вулвс» тоже интересуются хавбеком «Барсы»

Марк Касадо может перейти в «Вест Хэм».

Лондонский клуб сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны», сообщает The Guardian. Также «молотобойцы» заинтересованы в подписании Матеуша Фернандеша из «Саутгемптона» и сделали предложение по 21-летнему хавбеку. 

Отмечается, что интерес к Касадо также проявляет «Вулверхэмптон». Ранее сообщалось, что английские клубы могут предложить 30 миллионов евро за испанского игрока. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Марк провел 23 матча, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Увольнять ли Семака?3862 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoВулверхэмптон
logoВест Хэм
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoМарк Касадо
logoСаутгемптон
logoМатеуш Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Илья Самошников: «Язык не поворачивается назвать футбол работой. Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие»
18 минут назад
«Интер» выиграет Серию А с вероятностью 35,9%. Шансы «Наполи» – 13,7%, «Ювентуса» – 8,2%, «Милана» – 6,7% (Opta)
711 минут назад
Акинфеев об антирекордной серии в ЛЧ: «Давила, было тяжело, обидно. Когда я сыграл 4 матча на ноль в квалификации, сказали, что это не считается, и досчитали до 43»
1022 минуты назад
У Хавертца травма колена. «Арсенал» ищет замену немцу на трансферном рынке
2623 минуты назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
9631 минуту назад
Фанаты «Сантоса» прорвались на базу команды после 0:6 от «Васко» и поговорили с Неймаром: «Ты один из величайших игроков мира. Если ты плачешь, представь, каково остальным, брат»
1433 минуты назад
Ищем продакт-менеджеров, которые хотят влиять на продукт – заявки на Fast Offer Спортса’’ до 3 сентября!
57 минут назадВакансия
Радимов о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «С удалением Сантоса не согласен, это не наступ, обычная подножка. По пенальти – Умяров здорово рисует, судья купился»
1358 минут назад
Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ
35сегодня, 10:53
Челестини о ЦСКА: «Ребята четко приняли мои идеи. У нас горят глаза, все получается. Ментальность фантастическая»
25сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» купил вратаря «Вердера» Цеттерера за 5+0,8 млн евро. Контракт – на 4 года
только чтоФото
Антон Миранчук прилетит в Москву ночью для медосмотра в «Динамо» (Sport24)
814 минут назад
Боатенг и ЛАСК расторгли контракт. Экс-защитник «Баварии» провел 14 матчей за австрийский клуб
154 минуты назад
«Барса» выставила самый молодой состав в 1-м туре этого сезона Ла Лиги – 23 года и 272 дня. «Реал» второй
8сегодня, 10:26
«Рубин» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против москвичей!
сегодня, 10:00Реклама
Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна
2сегодня, 09:39
«Аталанта» покупает лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича за 25 млн евро и бонусы
6сегодня, 08:57
«Рома» арендовала Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн
1сегодня, 08:46Фото
Зарема о письмах экс-игроков «Спартака» новичкам: «Вот Павлюченко не написал Ливаю – и не пошло у него. Пусть все напишут и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино»
26сегодня, 08:43
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема
63сегодня, 08:05