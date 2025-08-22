  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик заблокировал трансфер Фермина из «Барсы». Продажа хавбека выправила бы финансовую ситуацию, но тренер согласился не покупать новых игроков (Diario Sport)
16

Флик заблокировал трансфер Фермина из «Барсы». Продажа хавбека выправила бы финансовую ситуацию, но тренер согласился не покупать новых игроков (Diario Sport)

Ханс-Дитер Флик наложил вето на трансфер Фермина Лопеса из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что этим летом 22-летним хавбеком интересовались «Арсенал», «Челси» и клуб из Саудовской Аравии. «Манчестер Юнайтед» же, якобы, был готов заплатить больше 70 млн евро и увеличить зарплату игрока почти вдвое.

По данным Diario Sport, многие в «Барсе» хотели оформить сделку, которая решила бы вопросы с потолком зарплат, но главный тренер выступил против.

Кроме того, Флик согласился не совершать дальнейших приобретений, если это будет невозможно из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Два предложения по Фермину от команд Премьер-лиги были внушительными и обсуждались как минимум неделю. В случае с предложением от команды из Саудовской Аравии, сам игрок ясно дал понять, что не хочет его принимать, несмотря на крупные денежные суммы.

Увольнять ли Семака?25148 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoФермин Лопес
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoАрсенал
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoХанс-Дитер Флик
финансовый фэйр-плей
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» готов увеличить зарплату Фермина почти вдвое. Флик хотел бы сохранить хавбека в «Барселоне», но не станет препятствовать, если поступит крупное предложение (Diario Sport)
222 августа, 18:52
«МЮ» готов заплатить «Барселоне» больше 70 млн евро за Фермина. Хавбеком в начале лета интересовались «Челси» и «Арсенал», но тот захотел остаться (Diario Sport)
602 августа, 17:58
Фермин интересен саудовским клубам и «Баварии». «Барса» и хавбек не заинтересованы в трансфере
620 июня, 16:50
«Бавария» контактировала с Фермином. Хавбек хочет остаться в «Барсе» (Бен Джейкобс)
2116 июня, 18:32
Главные новости
Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
548 минут назадLive
Писарро впечатлили Дрогба и Левандовски как партнеры по команде: «Карьера Роберта невероятна – в ее начале он не был лучшим. И посмотрите, кем он стал»
316 минут назад
Пеп Гвардиола: «Родри все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он лучший»
844 минуты назад
Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»
558 минут назад
Саншеш близок к переходу в «Панатинаикос». «ПСЖ» отдаст хавбека в третью аренду подряд
16сегодня, 13:55
Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»
16сегодня, 13:54
Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд: «Это исключило бы матчи, собирающие лишь несколько тысяч зрителей у телевизоров. Вырастет ценность других игр»
11сегодня, 13:46
Нуну о возможном увольнении из «Ноттингема»: «Отношения с владельцем уже не такие хорошие – они изменились, мы не так близки»
26сегодня, 13:40
Анчелотти о сборной Италии: «Кризис поколения. У нас нет выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги. Сложно найти талантливых полузащитников»
14сегодня, 13:38
«Зенит» интересуется Пиняевым, Литвиновым, Садулаевым, Лукиным и Ваханией. Игроков из этого списка могут попытаться подписать зимой (Metaratings)
151сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Ахмат». 1:0 – Томпсон забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались, жали руки и тогда»
14 минуты назад
Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Здорово выигрывать трофеи, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»
5 минут назад
«Вест Хэм» предложил 17+3 млн евро за опорника «Монако» Магасса. Клубы ведут переговоры о трансфере
17 минут назад
Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»
19 минут назад
Черчесов о том, что «Ахмат» не выигрывает в Оренбурге с 2019-го: «Сегодня будет первый раз, с божьей помощью. Мы хотим взять свои очки»
220 минут назад
Аурелио Де Лаурентис: «ПСЖ» предлагал более 200 млн за Хвичу и Осимхена в 2024-м, но я пообещал Конте не продавать. Мы бы взяли Дьокереша на эти деньги»
127 минут назад
Президент «Лилля» Летанг о Жегрове: «Эдон останется с нами. Обсуждение с «Ювентусом» было несколько недель назад»
29 минут назад
Флик об интересе к Фермину и Касадо: «Я не хочу терять ни одного игрока. Сезон будет сложным, мне понадобятся все»
847 минут назад
Мина о переходе в «Барсу»: «Был вариант с «Реалом», но я хотел именно туда. За 7 месяцев Вальверде поговорил со мной лишь в первый день»
351 минуту назад