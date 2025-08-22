Флик заблокировал трансфер Фермина из «Барсы». Продажа хавбека выправила бы финансовую ситуацию, но тренер согласился не покупать новых игроков (Diario Sport)

Ханс-Дитер Флик наложил вето на трансфер Фермина Лопеса из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что этим летом 22-летним хавбеком интересовались «Арсенал », «Челси » и клуб из Саудовской Аравии. «Манчестер Юнайтед» же, якобы, был готов заплатить больше 70 млн евро и увеличить зарплату игрока почти вдвое.

По данным Diario Sport, многие в «Барсе» хотели оформить сделку, которая решила бы вопросы с потолком зарплат, но главный тренер выступил против.

Кроме того, Флик согласился не совершать дальнейших приобретений, если это будет невозможно из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Два предложения по Фермину от команд Премьер-лиги были внушительными и обсуждались как минимум неделю. В случае с предложением от команды из Саудовской Аравии, сам игрок ясно дал понять, что не хочет его принимать, несмотря на крупные денежные суммы.