Хавбек «Барсы» Касадо интересен клубам АПЛ. «Вест Хэм» и «Вулвс» могут предложить 30 млн евро

Хавбек «Барсы» Марк Касадо интересен клубам АПЛ.

До закрытия летнего трансферного окна «Вест Хэм » и «Вулверхэмптон » могут предложить за 21-летнего испанца около 30 млн евро.

При этом приоритет Касадо – остаться в «Барселоне», несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе.