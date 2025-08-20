Хавбек «Барсы» Касадо интересен клубам АПЛ. «Вест Хэм» и «Вулвс» могут предложить 30 млн евро
Хавбек «Барсы» Марк Касадо интересен клубам АПЛ.
До закрытия летнего трансферного окна «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» могут предложить за 21-летнего испанца около 30 млн евро.
При этом приоритет Касадо – остаться в «Барселоне», несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
